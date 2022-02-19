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السعودية.. انقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي (فيديو)

مجتمع

السعودية.. انقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي (فيديو)
ويكيبيديا
جبال في السعودية، أرشيف
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أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الجمعة، بمنطقة حائل في السعودية طفلا احتجز بمرتفع جبلي.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الطفل تم إنقاذه وهو بحالة صحية جيدة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استخدام فرق الدفاع رافعة ضخمة لإنزال الطفل من مكان احتجازه.

المصدر: "تويتر"

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