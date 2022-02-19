السعودية.. انقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي (فيديو)

أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الجمعة، بمنطقة حائل في السعودية طفلا احتجز بمرتفع جبلي.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الطفل تم إنقاذه وهو بحالة صحية جيدة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استخدام فرق الدفاع رافعة ضخمة لإنزال الطفل من مكان احتجازه.

أنقذ مدني #حائل طفلاً احتجز في مرتفع جبلي، وهو بصحة جيدة - ولله الحمد. pic.twitter.com/A4VfNZusGQ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 18, 2022

المصدر: "تويتر"