ابن مسؤول عراقي أسبق يكشف تفاصيل ضرب الرئيس صدام حسين لنجله قصي بالعصا ويوضح السبب (فيديو)

كشف زياد طارق عزيز، نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق، كواليس قيام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، يضرب نجله قصي، بالعصا، بعد اعتدائه على مواطنة عراقية.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط"، أوضح زياد طارق عزيز أن علاقته مع عدي صدام حسين لم يكن فيها "ود"، ولكن كان صديقه قصي.

وأشار إلى أن صدام حسين كان "إنسانا عادلا" بحكمه وبالعقوبات، مضيفا: "قصة أنا شاهدها، وصارت معي، كل الناس تعرفها..كنا أنا وقصي يالكريسماس (عيد الميلاد) نطلع للصيد، في جزيرة بتكريس، وقال ارجع بالطيارة، وابعثلي مصعب الونداوي (صديقهم)..قصي كان كل عيد يبعتلي شوكولا هدية، ولكنه في هذا العيد لم يبعثلي، لذلك قلقت عليه واتصلت به ولن لم يرد".

وأضاف: "بعد فترة جمع صدام أبناء القادة، وقام بعرض فيلم لابنه قصي وهو يتم ضربه بالعصى كعقاب له، وقال الرئيس العراقي إن مواطنة عراقية اشتكت من اعتداء ابنه عليها فعاقبه بالضرب بالعصى".

ولفت إلى صدام وجه له الحديث قائلا: "قوم.. أنت كنت معاه"، في حين رد زياد طارق عزيز: "كنت معه ولكني عد..وللأمانة، قصي لم يضرب المرأة، ومن اعتدى عليها كانوا من المحيطين به".





زياد طارق عزيز يروي كواليس ضرب قصي نجل صدام بالعصا بعد اعتدائه على مواطنه عراقية@alrougui



اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/9ot3xHexDA#السطر_الأوسط#MBC1pic.twitter.com/ZVtTk6v1mp — السطر الأوسط (@Alsatr_alawsat) February 18, 2022

المصدر: "MBC"