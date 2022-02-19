بعد أقل من شهرين على إطلاق سراحها..الأميرة السعودية بسمة تتمنى أمرا بشأن الملك وولي العهد

بعد أقل من شهرين على إطلاق سراحها، نشرت الأميرة السعودية، بسمة بنت سعود آل سعود، أمس الجمعة، دعاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأمير بسمة: "الجمعة..يوم الهدوء والصلاة على الرسول..ومائدة تحفّها ملائكة الرحمن..ودعوة ساعة ما بين فجرها ومغربها، تغير ما بين غمضة عين وانتباهتها..دعوة ودعوات بالخير والسلام للأرض والانسان، وهذه الجمع، نخص وندعو الله أن نجتمع جميعا لكل من استودع الله حاجته وتوكل على خالقه".

وأضافت الأميرة السعودية: "لا ننسى الوطن في دعاء، والأرض ومن عليها، بأن تعود خضراء، ورؤية ملك وولي عهده، ورجال ونساء اجتمعوا للنهوض لعودة الازدهار لوطن أحببناه وزرعنا بذور الخير في أرجائه".

١. الجمعة

يوم الهدوء والصلاة على الرسول

ومائدة تحفّها ملائكة الرحمن

ودعوة ساعة ما بين فجرها ومغربها

تغير ما بين غمضة عين وانتباهتها

دعوة ودعوات

بالخير والسلام للارض والانسان

وهذه الجمعه نخص وندعوا الله

ان نجتمع جميعا

لكل من استودع الله حاجته

وتوكل على خالقه — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) February 18, 2022

٢. ولا ننسى الوطن في دعاء

والارض ومن عليها

بإن تعود خضراء

ورؤية ملك وولي عهده

ورجال ونساء اجتمعوا للنهوض

لعودة الازدهار

لوطن احببناه وزرعنا بذور الخير

في أرجائه — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) February 18, 2022

وفي الأسبوع الثاني من يناير الماضي، أعلنت منظمة حقوقية سعودية، أن السلطات في الرياض أفرجت عن الأميرة، بسمة بنت سعود، المحتجزة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث كتبت منظمة "القسط"، المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية ومقرها لندن، على "تويتر": "تم إطلاق سراح بسمة بنت سعود وابنتها سهود المحتجزتين منذ مارس 2019".

وأضافت المنظمة غير الحكومية: "لم يتم توجيه أي اتهامات لها في أي وقت أثناء احتجازها"، مستنكرة "إهمال" السلطات السعودية للحالة الصحية للأميرة.

وجرى اعتقال بسمة بنت سعود، وهي سيدة أعمال وشخصية معروفة بصراحتها البالغة، قبيل رحلة إلى سويسرا لتلقي العلاج، بحسب مصدر مقرب من عائلتها، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.

وبحسب عائلتها، اشتهرت الأميرة بسمة، أصغر أبناء الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، باتخاذ مواقف مؤيدة للإصلاح، وعرفت بتنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكانت الأميرة بسمة وجهت نداء إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد في أبريل 2020 طالبت فيه بالإفراج عنها لأسباب صحية.

المصدر: RT + وكالات