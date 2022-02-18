مصر.. مول شهير يصدر بيانا بعد وضعه لافتة أثارت انتقادات واسعة (صورة)

واجه مول تجاري شهير بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، موجة من الانتقادات عقب تعليقه لافتة مكتوبا عليها عبارة "ممنوع الوضوء".

إقرأ المزيد

وأوضحت إدارة المتجر، في بيان للرد على الاتهامات الموجهه له، أن المول يحوي أماكن مخصصة للوضوء بعيدًا عن الحمامات العامة. مشيرة إلى أن اللافتة مجرد إجراء احترازي يهدف "للحفاظ على السلامة العامة" من انتشار جائحة فيروس كورونا، ووعدت باستبدال اللافتة بأخرى أكثر وضوحًا.

وقالت إدارة المول، في بيان توضيحي: "ردا على انتشار الصورة الخاصة بلافتة ممنوع الوضوء في حمامات المول، نوجه عناية السادة الزائرين بأنها موجهة لضمان السلامة العامة، لأن هناك أماكن معينة للوضوء والصلاة، كما نؤكد حرص المول على توفير جميع الطرق الآمنة للزائرين، وعليه تمت إزالة اللافتة المذكورة، واستبدالها بلافتة توضيح أماكن الوضوء".

وتحفظ بعض مستخدمي المواقع على اللافتة، معتبرين أنها "تعنت غير مقبول"، مؤكدين أنه لا يليق وضع لافتة مثل هذه اللافتة في مكان عام.

المصدر: المصري اليوم