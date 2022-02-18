مصر.. ابنة أحمد بدير تعلق على إلغاء حكم براءة مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"

علقت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، على إلغاء حكم براءة المذيعة الكويتية، مي العيدان، من تهمة سب وقذف والدها، وتغريمها 500 دينار كويتي.

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وكتبت سارة أحمد بدير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إلغاء حكم براءة مي العيدان، قائلة: «"الحمد لله.. كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.. شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبًا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أثارت جدلًا واسعًا في شهر يوليو الماضي، بعدما اتهمت بالتنمر من سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قبل 7 شهور تقريبًا، صورة تجمع أحمد بدير بابنته وعلقت عليها آنذاك: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وأعرب أحمد بدير وابنته، عن انزعاجهما الشديد من وصفه بـ"الأقرع"، حيث قالت ابنته: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان.. أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه، وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا".

وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قد ألغت حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة إلى الفنان المصري القدير أحمد بدير، وقررت تغريمها 500 ديناركويتي (حوالي 2000 دولار).

وقال المحامي أشرف عبد العزيز الذي يتولى قضية الفنان أحمد بدير مع المحامي الكويتي حسين العصفور، أنه من المقرر أن يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد ثبوت الإساءة له.

المصدر: الوطن