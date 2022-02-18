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تطورات جديدة في قضية إلزام محمد رمضان بدفع تعويض لعائلة الطيار أبو اليسر

مجتمع

تطورات جديدة في قضية إلزام محمد رمضان بدفع تعويض لعائلة الطيار أبو اليسر
"الصورة من "انستغرام
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أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا يتعلق بالطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار إلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ويقضي بتأجيل النطق بالحكم.

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وقررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقف الطيار عن العمل عام 2019، للحكم بجلسة 16 مارس.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه، بعدما أقيمت دعوى من قبل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر التى طالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فضيحة الفيديو الذي يظهر محمد رمضان في قمرة الطيار خلف مقود الطائرة، قبل أن يتقدم أحمد الجندى، المحامي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان بالطعن على الحكم.

المصدر: القاهرة 24

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