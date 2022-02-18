مصر.. مصابة بالإيدز تهرب من دار للإيواء وتثير ذعرا قبل تدخل الجهات المختصة

أعلنت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" المصرية، عثورها على فتاة هاربة مصابة بالإيدز، أثارت ذعرا في البلاد.

وقال رئيس المؤسسة محمود وحيد لـ"القاهرة 24": "تسلمنا بالفعل الفتاة لقاء (المعروفة إعلاميا بفتاة فيصل)، بعد العثور عليها في منشية ناصر، مشردة بلا مأوى، وتم إيداعها بالمؤسسة لحين تحويلها إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج".

وتابع: "سننقلها إلى إحدى المستشفيات، وفي انتظار قرار النيابة"، مضيفا أنه سيتم التواصل مع أهل الفتاة للموافقة على استلامها أو إيداعها في دار أو في مستشفى حسب حالتها الصحية خلال الأيام المقبلة.

وكانت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، قد كشفت في وقت سابق تفاصيل هروب فتاة فيصل، بعد إنقاذها من التشرد.

وقال محمود وحيد، إن الفتاة هربت من المؤسسة، بعد تسلقها السور، مضيفا أن المؤسسة كانت تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لنقل الفتاة إلى المستشفى.

وكانت الفتاة قد دخلت لدار الرعاية، حيث أجرت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، بعض الفحوصات لها، وتبين من الفحص إصابتها بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، بجانب إدمانها لمخدر الشابو، وتم عزلها لمنع عدوى باقي النزلاء، وفق وحيد.

المصدر: "القاهرة 24"