سوريا.. يوم من الفرح يعيشه أطفال طرطوس المصابون بالسرطان

احتفاء أهلي ورسمي أدخل السعادة إلى قلوب أطفال محافظة طرطوس السورية المصابين بالسرطان، في اليوم العالمي لمرضاه، وفي البلاد التي كاد أن يغيب عنها الفرح.

يوم ترفيهي عاشه الأطفال عبر فعاليات متنوعة شارك في صناعتها فريق "رشة عطر" التطوعي.

عروض وفقرات متنوعة، تخللتها ألعاب بهلوانية، وأغان قدمها الأطفال بأصواتهم. وعروض سيرك عالمية، ورقصات أدتها شخصيات أعادت البسمة إلى وجوه الأطفال.

رعى الحفل محافظ المدينة، ومديرية السياحة فيها، إذ تزامن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، مع الذكرى الخمسين لأحداث وزارة السياحة السورية.

المصدر: وسائل إعلام سورية