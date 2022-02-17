مصر.. عمر كمال يكشف سبب إيقافه بعد نشر فيديو هاني شاكر

علق مطرب المهرجانات، عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، قائلًا: "اتقال إني أهنت الرموز الوطنية، عايز أعرف مين هي الرموز الوطنية اللي أهنتها؟".

إقرأ المزيد

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بعض القنوات نشرت أخبارًا مزيفة حول حفلاته في الولايات المتحدة، فخرج ودافع عن نفسه في فيديو.

وأردف: "أحد الأشخاص قال لي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح، ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه، أرسلت لأستاذ هاني شاكر اعتذارًا، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردًا من أي شخص".

وتساءل: "أنا اتوقفت ليه؟ أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة، سأتوجه إلى النقابة فور عودتي لمصر".

وأكد أن نقابة الموسيقيين وافقت على حفلاته في الولايات المتحدة، قائلًا: "قدمت 11 حفلة بمفردي، وما زال لديّ حفلات أخرى، عمري ما بعمل مشكلة، طول عمري رد فعل".

وحول حذف الفيديو الذي تضمن الحديث عن الفنان هاني شاكر قال عمر كمال: "أنا بحذف فيديوهات البث المباشر باستمرار بعد الانتهاء من عرض وجهة نظري".

ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، قائلًا: "لم أسئ لحضرتك، وأرسلت لك فيديوهات القناة المسيئة لك، عدم ذكري كلمة أستاذ قبل اسمك لا يقلل من قدرك، وجاء خلال ردي على تعليق أحد المتابعين"، مشيرًا إلى أن أغنيته الجديدة "دخلت تريند وحققت 120 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات".

المصدر: صدى البلد