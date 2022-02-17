مصر.. أحمد فلوكس يرد على إلهام شاهين بسبب القبلات في الأفلام

أبدى الفنان المصري أحمد فلوكس أسفه الشديد من تصريحات الفنانة إلهام شاهين بحقه بعدم اهتمامها بهجومه عليها إثر اعتراضه على رأيها في مشاهد القبلات.

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وقال فلوكس في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، هي كبيرة مقاماً، وأنا أحترم جداً أنها مش هترد على شخص مثلي، بس أتمنى تبقي مجهزة ردها لما تقابلي وجه كريم".

ورد فلوكس على تعليق أحد متابعيه الذي أكد أن إلهام شاهين خط أحمر، بالقول: "خط أحمر بالنسبالك، أنا معنديش خطوط حمراء، الخط الأحمر الوحيد ليا ربنا وأبويا، فأنا بقول كلمة حق".

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أبدت دهشتها من توصيف القبلات في الأفلام حالياً بالشيء المنافي للأخلاق، وهو ما اعتبرته تغيرا غريبا في المجتمع، بحسب قولها، لا سيما أن الأفلام الراقية المحترمة في أوقات سابقة كانت تتضمن قبلة للبطلة.

وأثار تصريحات إلهام شاهين غضب أحمد فلوكس الذي علق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، مطالباً إياها بعدم الحديث في مثل هذه الأمور، حيث سخر من كلامها: "يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق إللي البشر بيعملوه وبيستغفر ربنا".

المصدر: الوطن