أول عارضة أزياء لـ"فيكتوريا سيكريت" مصابة بمتلازمة داون

دخلت صوفيا جيراو التاريخ كأول عارضة أزياء لـ"فيكتوريا سيكريت" مصابة بمتلازمة داون ، بعد أن انضمت إلى 17 امرأة أخرى في إطلاق الحملة الجديدة للعلامة التجارية.

احتفلت عارضة الأزياء البورتوريكية البالغة من العمر 24 عاما بهذا الحدث في عيد الحب بعد الظهور الأول لمجموعة Love Cloud Collection، للملابس الداخلية.

وكتبت جيراو على حسابها الشخصي في "انستغرام" باللغة الإسبانية: "ذات يوم حلمت به، وعملت عليه، واليوم أصبح الحلم حقيقية. يمكنني أخيرا أن أخبركم بسري الكبير.. أنا أول عارضة أزياء لفيكتوريا سيكريت مصابة بمتلازمة داون".

أطلقت جيراو أيضا حملة خاصة بها باللغة الإسبانية بعنوان "بلا حدود" لإظهار قدرة الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على تحقيق أهدافهم، على الرغم من حالتهم المرضية.

المصدر: nbc news