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رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له! (فيديو)

مجتمع

رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له! (فيديو)
تويتر
رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له!
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قام الأمير السعودي خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بممازحة فتاة رسمت لوحة "بورتريه" له، في محافظة الليث.

وخلال تفقده عددا من المحافظات، للاطلاع على المشاريع المنجزة، والآخرى الجاري تنفيذها، قدمت فتاة من أهالي الليث، لوحة (بورتريه) من رسمها للأمير خالد، الذي علق عليها ممازحا: "هذا أنا؟.. حطيتي لحيتي سودا وأنا لحيتي بيضا".

والتقط الأمير خالد الفيصل صورة تذكارية مع الفتاة واللوحة التي قدمتها له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة.

المصدر: RT

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