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الكشف عن ملابسات قتل مصري بالساطور في الكويت

مجتمع

الكشف عن ملابسات قتل مصري بالساطور في الكويت
Globallookpress © Asad / Source: XinHua
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على مرتكب جريمة القتل بالساطور التي شهدتها محافظة حولي بعد العثور في ساحة ترابية على جثة القتيل، وهو مصري الجنسية.

وقالت الوزارة إن الأمن الجنائي ضبط المشتبه فيهم "خلال ساعات قليلة"، وأشارت الوزارة إلى أن التحريات دلت على "حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص".

وبينما أعلنت الوزارة أن التحقيقات مستمرة، كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية بعض التفاصيل، إذ نقلت عن مصدر أمني أن المتهم في القضية كويتي، وأن مشاجرة جمعته بالمجني عليه وآخر، وعلى إثرها وقعت الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن مرافق المجني عليه قدّم معلومات عجّلت بضبط الجاني الذي اعترف أنه ضرب المجني عليه وفر من موقع الحادثة، وذكر المصدر أن المتهم أحيل إلى النيابة صباح امس.

وكانت الداخلية الكويتية تلقت بلاغا يوم أمس الأول، عن وجود جثة لشخص تبين أنه مصري وكانت الدماء تنزف من رقبته، وإلى جواره ساطور.

المصدر: RT + "الأنباء" الكويتية

 

 

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