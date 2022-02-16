تركيا.. اعتقال مدير مدرسة دينية بتهمة "التحرش بالتلميذات"

اعتقلت الشرطة التركية إمام وخطيب ومدير مدرسة إعدادية إسلامية، على خلفية تهم بالتحرش بـ10 تلميذات.

واقتادت الشرطة مصطفى كارتلار إلى مستشفى يونس إمرة الحكومي في مدينة أسكيشهير، حيث تم إخضاعه لفحوصات فيروس كورونا، قبل ترحيله إلى السجن.

وعقب استجوابه تمت إحالته إلى محكمة الصلح والجزاء في بيليكوفا التي قضت بحبسه بتهمتي "الاستغلال الجنسي" و"التحرش الجنسي بالأطفال".

وتبين من فحص سجل المتهم الجنائي أنه سبق أن خضع لعقوبة تحذيرية لإبدائه تصرفات مهينة لمكانة وثقة الموظف الحكومي خارج الخدمة، وأبعد عن منصبه، لهربه مع فتاة تبلغ من العمر 19 عاما رغم أنه متزوج.

المصدر: "زمان" التركية