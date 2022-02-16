مصر.. مطالب بإسقاط الجنسية عن مخرج فيلم عن الشذوذ الجنسي

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بخطاب لرئاسة الوزراء المصرية يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن مخرج الفيلم المصري اللبناني "بشتاقلك ساعات"، متهما إياه بالترويج للشذوذ الجنسي.

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وأثار الفيلم ضجة كبيرة بين الجمهور المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك بسبب طرحه قضية الشذوذ الجنسي، حيث تدور أحداثه حول قصة حب بين شابين، بعد أيام قليلة من الأزمة التي أشعلها فيلم "أصحاب ولا أعز" لمناقشته القضية نفسها.

ويناقش الفيلم الذي مدته 66 دقيقة قضية المثلية الجنسية في الوطن العربي، والذي رأي الجمهور أنه يتحدث عن مصر، حيث أن أغلب اأطاله مصريون، فضلا عن أن الفيلم من تأليف وإخراج مصري، وتم الاستعانة بأكثر من أغنية مصرية للمطربين عمرو دياب، أنغام، بالإضافة إلى بعض المطربات العرب مثل نانسي عجرم.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين تنشأ بينهما علاقة حب تتوتر فيما بعد بسبب غيرة أحدهم على الآخر بسبب علاقاته المتعددة، التي اعتبرها حبيبه خيانة له.

وانقسمت الآراء بين الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبين النقاد الذين يرون أن تجسيد مثل هذه القضايا في أعمال فنية أمر إيجابي، وهذا هو دور السينما، على حد تعبيرهم.

وعلق مخرج الفيلم محمد شوقي حسن على الهجوم الذي طال فيلمه، قائلا إن قضية المثلية الجنسية ليست هي المحور الرئيسي للفيلم، بل أن ما قصده في الفيلم هو التعرض لـ تجربة الزمان والمكان والعلاقات المتوازية بنفس الوقت.

وأضاف حسن، أنه بدأ العمل على الفيلم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم تصويره في عامين، واستوحى فكرته من المجموعة القصصية الشهيرة ألف ليلة وليلة، حيث يعتمد على السرد في الخلفية.

وقال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الفيلم لن يعرض في مصر، مشيرا إلى أن الفيلم ليس مصريا، وإن كان مخرجه مصريا، درس في الولايات المتحدة، لكن الفيلم يتبع جهة انتاج تابعة لشركة المانية.



وأضاف أنه عبارة عن علاقة مثلية بين شخصين لكن الفيلم لا يناقش قضية المثلية بالسلب أو الايجاب وهو لا يدافع ولا يروج للمثلية.

المصدر: المصري اليوم