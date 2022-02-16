شاهد.. الفيديو المتسبب في إيقاف المطرب عمر كمال في مصر

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع الفيديو المتسبب في وقف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء بسبب هجومه على الفنان هاني شاكر.

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وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يرد على أحد الأشخاص الذي قال له هاني شاكر "هيمرجحك" والتي تعني أنها سيوقفه عن الغناء، ليرد كمال قائلا: "محدش يعرف يمرجحني يا قلبي".

وقال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان: "قرار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق دا قرار مجلس، ينفذ قرار المجلس مش عايز يحضر التحقيق براحته، ولو حابب يحضر التحقيق ويوضح وجهة نظره للمجلس دا موضوع تاني".

وأردف، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "قرار الإيقاف تحفظي لأن عمر يحمل تصريح بالغناء ولا يحمل عضوية النقابة، ودا وضع طبيعي أنه يتم أخذ الإجراء المناسب وفق القانون واللائحة".

وعن ظهور عمر كمال مخمورا في الفيديو الذي قام ببثه على صفحته الشخصية، رد "رمضان" قائلا: "شوف الفيديو وبعدين نتكلم؟! والأمر لا يخص النقابة وقرارها".

ورد عمر كمال على سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "طالما فكرة إني سكران أو لا لا تخص النقابة ليه تقوله أو تشوه سمعتي؟!".

وأكد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: "قرار النقابة غير مكتوب فيه جملة تحت تأثير الكحول يبقى هو يسأل بقى مين اللي قال إنه تحت تأثير الكحول ومين اللي اتعامل معاه في الموضوع، والتحقيق هيحصل عقب رجوع عمر كمال من أمريكا"، موضحا: "أنا فرد من 12 فرد في أعضاء المجلس والقرار صادر من الـ 12 شخص والوضع الطبيعي أنه يحضر التحقيق وهما أصحاب القرار، أنا مش هاخد قرار لوحدي ايه ينفع وايه لا".

المصدر: مصراوي