أول مصرية تعمل وكيلا للاعبي كرة القدم: حياتي معجونة بالكرة

حلّت السيدة المصرية سماح حمزة ضيفة على برنامج ناس أونلاين، للحديث عن عملها كوكيل للاعبي كرة القدم، وكأول امرأة مصرية تعمل في هذا المجال.

استهلت حمزة حديثها عن الفكرة الأولى لدخولها هذا العالم، والتي جاءت من محيطها العائلي حيث أن زوجها وشقيقها لاعبا كرة قدم، وهذا ما أثار اهتمامها لتصبح وكيلا للاعبي كرة، واصفة محيطها العائلي بأنه "معجون بالكرة".

وعن المخاوف والانتقادات، أضافت أن الأمر الأساسي كان الخوف من دخول عالم كله من الذكور، وعدم تقبل نجاح امرأة في هذا المجال.

أما فيما يخص خطوات عملها، قالت سماح إن هناك عدة أطراف يجب التعامل معها وتتركز المهمة الأولى في إقناع اللاعب في أن تكون وكيلة أعماله، ثم إقناع النادي بقدرتها على إحضار لاعب جيد، والاتفاق مع المدير الفني للنادي، لكن عملها لنحو 10 أعوام أزال بعض الصعوبات التي كانت تواجهها خلال بداية مسيرتها، واستطاعت أن تخط اسما لامرأة مصرية متفوقة في هذا المجال.

المصدر: RT