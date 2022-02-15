الهند.. أم تفارق الحياة بين ذراعي ابنها أثناء رقصها في حفل زفافه (فيديو)

ذكر موقع india.com أن حفل زفاف في منطقة ألوار بولاية راجاستان في الهند تحول إلى مأساة، حيث سقطت والدة العريس بين ذراعيه ميتة أثناء رقصها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عاما أثناء رقصها على أنغام الموسيقى في حفل زفاف ابنها عندما عندما انهارت.

وأفاد الموقع الهندي بأن العريس هرع للإمساك بوالدته نيلام ونقلها على الفور إلى إحدى المستشفيات في ولاية راجاستان في الهند حيث أعلن الطبيب وفاتها.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد وقع الحادث في 3 فبراير عندما هم موكب زواج نيراج في مغادرة منزله في منطقة شيكاني للتوجه لمكان حفل الزفاف في كيشانجاره باس بمنطقة الور في اليوم التالي.

وقال الموقع نقلا عن أفراد الأسرة إن نيلام رقصت لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية، مشيرين إلى أنها كانت تعاني من مشاكل في القلب وكانت تتناول أدوية.

المصدر: موقع "india.com"