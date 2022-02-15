إسرائيل الرسمية تكبر "موقفا إنسانيا نبيلا" للرئيس السيسي

لقيت التحية التي خص بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أثناء افتتاحه في القاهرة مؤتمر دوليا للطاقة، إشادة كبيرة في إسرائيل.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه في القاهرة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، قد توجه بعد أن توقف في منتصف الصالة لتحية المشاركين، إلى الجهة الأخرى، حيث كانت تجلس وزيرة الطاقة الإسرائيلة كارين الهرار على كرسي متحرك، لتحيتها وتبادل حديثا قصيرا معها.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تأثره بتصرف الرئيس المصري الإنساني، وكتب على حسابه في "تويتر" يقول له: "لقد لامست مشاعرنا جميعا".

President al-Sisi, you’ve touched us all. https://t.co/1kYBZgznEx — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 14, 2022

أما موقع إسرائيلي بالعربية المقرب من وزارة الخارجية الإسرائيلية، فغرد واصفا الحدث بأنه "موقف إنساني نبيل شد انتباه الحضور".

المصدر: RT