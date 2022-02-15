السعودية.. تحييد خطر حيوانات مفترسة في بريدة

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تلقى بلاغا عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة، بشكل غير نظامي.

وأكد المركز أن ذلك يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وأوضح أن فريقا من المتخصصين بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة التي تتضمن أسدا وذئبا، بالإضافة إلى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك إقتناؤها وعرضها، يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعا المركز إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية، بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، وذلك من خلال خدمة "تقديم".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية