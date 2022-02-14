اتهموها بالتشجيع على المثلية.. فنانة مغربية تتعرض لهجوم شرس عقب نشرها مجموعة من الصور

أفادت موقع "le360" المغربي بأن الفنانة المغربية سناء عكرود تعرضت لهجوم شرس من طرف متابعيها ومن جمهور فرقة BTS الكورية، وذلك بزعم تشجعيها على المثلية الجنسية.

ونشرت عكرود ليلة يوم الأحد مجموعة من الصور لعضوي فرقة BTS "تاي" و"جونكوك"، أرفقتها بتعليق عبرت فيها عن إعجابها بالعلاقة التي تجمع هذا الثنائي.

وقالت في تدوينة على "إنستغرام": "أودي إلى كانوا فقط أصدقاء فهاد زوج الطيور رجعوا ليا الثقة فالصداقة، إلى كانت بينهم علاقة غرام فقد أسروا قلبي بنظراتهما لبعضهما البعض، بالغيرة على بعضهما البعض، ومرآهما معا يجعل الفراشات ترفرف في قلبي وحتى فالمعدة ديالي، هادشي لي كاين".

وذكر الموقع المغربي أنه وبمجرد نشر سناء هذه التدوينة، تلقت كما هائلا من التعليقات، حيث اتهمها أغلب متابعيها بالتشجيع على المثلية.

وردا على الهجوم الشرس قامت الفنانة المغربية بتعديل تدوينتها حيث قالت: "أما أني أشجع المثلية الجنسية كما جاء في تعليقات على تدوينات سابقة، فالمثليون لا يحتاجون تشجيعي أو منعي لهم، تلك طبيعتهم وميولهم وحريتهم التي لا أملك الحق في المصادرة عليها".

وأضافت: "أنا مع الحب الحقيقي بكل أشكاله وذاك شأني وحدي ورأيي الخاص الذي لا ولم ولن ألزم أحدا به.. عاش الحب، أودي شو شحال زوينين".

المصدر: موقع "le360" المغربي + "إنستغرام"