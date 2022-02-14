بمناسبة "عيد الحب":.. الفنانة شهيرة توجه رسالة لزوجها الراحل محمود ياسين (صورة)

وجهت الفنانة المصرية شهيرة رسالة إلى زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب".

ونشرت شهيرة عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، صورة حزينة لها، وكتبت: "ده حالي النهاردة، كل سنة وأنت حبيبي مهما بعدت أنت قريب يا محمود ربنا يرضى عنك، ويراضيك بجنات النعيم كل سنة وكلكم وحبايبي طيبين".

الفنانة شهيرة جمعتها قصة حب، مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بعد مشاركتها معه في بطولة فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، وبعد زواجهما قدما معا عدة أعمال منها، أفلام "أنا وابنتى والحب" عام 1974، و"شقة في وسط البلد" عام 1975 ، و"ضاع العمر يا ولدى" عام 1978. و"عصر الحب" عام 1986.

وشاركت الفنانة شهيرة مع الفنان محمود ياسين في بطولة مسلسلات: "القرين"، و"ميراث الغضب"، و"اليقين"، وانجبا الفنانة رانيا ، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

المصدر: مصراوي