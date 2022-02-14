جريمة غامضة تهز مدينة فاس المغربية.. العثور على جثتي عشيقين داخل غرفة

تعمل مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس المغربية، من أجل فك لغز العثور على جثتي رجل وامرأة، مساء السبت، بغرفة في أحد المنازل الموجودة بحي "ليراك".

وحسب المصادر، فإن "جثتي الهالكين وجدتا في حالة تحلل كامل، إذ تبين أن وفاتهما الغامضة مرت عليها فترة ليست بالقصيرة، ما جعل المصالح الأمنية تستنفر مختلف عناصرها، لتقوم فرقة من الشرطة القضائية، مصحوبة بأفراد من الشرطة العلمية، بالمعاينة الأولية للجثتين وإخضاعهما لتحاليل الحمض النووي، في الوقت الذي بوشرت عملية مسح دقيق لمكان الحادث".



وفي تفاصيل الواقعة، أفادت المصادر، أن "جثتي الهالكين البالغين من العمر 54 سنة و58، تبين بأنهما تعودان لرجل متزوج وامرأة أرملة، كانا على علاقة غير شرعية قبل أن يتم العثور عليهما جثتين هامدتين"، مشيرة إلى أنه لم يتبين للعناصر الأمنية، الذين عاينوا الجثتين وجود أي أثر لاعتداء أو ضرب أو تسرب لغاز البوتان، باستثناء العثور على بقايا من مشروبات كحولية وعلب سجائر.



وأضافت المصادر ذاتها، أن "انبعاث رائحة كريهة من الغرفة المذكورة انتاب شكوك الجيران، الذين قاموا بإشعار السلطات الأمنية بالمدينة، التي هرعت بدورها إلى عين المكان، وقامت بمداهمة الغرفة، ليتم العثور على جثتي الهالكين، وهي في حالة تحلل".



يذكر أن سبب وفاة الهالكين ما زال غامضا إلى حدود الساعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات وتقرير التشريح الطبي خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: LE 360