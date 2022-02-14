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مصر.. تحرك من شيرين ضد المتعهد اللبناني بسبب حسام حبيب

مجتمع

مصر.. تحرك من شيرين ضد المتعهد اللبناني بسبب حسام حبيب
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كشف حسام لطفي محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تطورات جديدة في أزمة التصريحات التي أطلقها مجددا منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، والتي أكد خلالها عودتها لطليقها حسام حبيب.

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وقال: "تلقيت مؤخرا تكليفا من المطربة شيرين عبدالوهاب، باتخاذ إجراء قانوني ضد المتعهد اللبناني، الذي روج معلومات غير صحيحة عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب".

وتابع: "أقوم حاليا بدراسة الإجراء القانوني، الذي نقوم به، هل يكون في صورة بلاغ رسمي، أم إنذار قضائي".

وأكد: "ما نشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل".

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

المصدر: مصراوي

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