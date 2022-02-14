السيسي يوجه الحكومة بتذليل عقبات شركة بريطانية لزيادة اكتشاف البترول

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيريتش بتروليوم البريطانية- بي بي، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

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ويهدف قرار السيسي للاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مع التأكيد في هذا الخصوص، على استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكل الشركات البريطانية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتناول اجتماع السيسي صباح اليوم الاثنين، مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم- بي بي، على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة، وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات المقبلة، في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية فى مصر، والتي تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعياً لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في اطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

المصدر: اليوم السابع + القاهرة 24