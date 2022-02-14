فنانة سورية مقيمة في الإمارات تتعرض لموقف محرج خلال تسجيل فيديو
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق موقفا، اعتبره البعض "محرجا"، تعرضت له الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الفنية مقطع الفيديو، حيث ظهرت مروة راتب ترتدي فستانا أحمر اللون خلال تصويرها لمقطع فيديو، وصدمت بعد اقتراب كلاب أحد الأشخاص المارين بجانبها، فصرخت وركضت مرعوبة.
مروة راتب خافت من الكلاب pic.twitter.com/NHJchnDF9y— مشاهير السوشيال (@exclusivestars1) February 13, 2022
المصدر: RT
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