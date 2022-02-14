 
مباشر

فنانة سورية مقيمة في الإمارات تتعرض لموقف محرج خلال تسجيل فيديو

مجتمع

فنانة سورية مقيمة في الإمارات تتعرض لموقف محرج خلال تسجيل فيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdxn

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق موقفا، اعتبره البعض "محرجا"، تعرضت له الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب.

إقرأ المزيد
الجزائر تتوج ملكة جمال المحجبات لعام 2022 (صور+فيديو)
الجزائر تتوج ملكة جمال المحجبات لعام 2022 (صور+فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الفنية مقطع الفيديو، حيث ظهرت مروة راتب ترتدي فستانا أحمر اللون خلال تصويرها لمقطع فيديو، وصدمت بعد اقتراب كلاب أحد الأشخاص المارين بجانبها، فصرخت وركضت مرعوبة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا