مصر.. مريض نفسي يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بالرصاص

قتل مريض نفسي والده وزوجته، فيما أصيبت والدته وشقيقته وزوج شقيقته بإصابات بالغة بإطلاقه النار عليهم في منطقة نجع عبد القادر بمركز دشنا بمحافظة قنا جنوب مصر.



ووقع الحادث بعدما حاول الضحايا الإمساك بالمريض بعدما أن انتابته حالة هيجان لعرضه على طبيب أمراض نفسية لعلاجه.

وكشفت تحريات الشرطة أن الجاني يبلغ من العمر 39 سنة ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وتم عرضه على عدد من الأطباء النفسيين لعلاجه.

وفى يوم الواقعة حاول والده الإمساك به لعرضه على طبيب نفسي آخر، أملا فى العلاج ولكنه أصيب بحالة هيجان شديدة وأمسك ببندقية آلية وقام بإطلاق النيران على أسرته مما تسبب في مقتل والده وزوجة المتهم وإصابة والدته، وشقيقته وزوجها بطلقات نارية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT