تباين في الآراء.. حملة ضد "سناب شات" في السعودية ومطالبات بحجبه

شن نشطاء سعوديون حملة ضد "سناب شات" على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا وسم "#حمله_لحذف_سناب_شات" لحجب تطبيق "سناب شات" في المملكة بسبب استغلاله من قبل المشاهير.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن المشاهير يستغلون التطبيق لنشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

ويعد "سناب شات" أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمشاركة الرسائل المصورة، وهو أحد أهم وسائل الترويج لمختلف المنتجات، ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة في السعودية، فهي الدولة الأكثر استخداما لـ"سناب شات" ووفقا لتقرير "سناب شات" نفسه حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق في السعودية أكثر من 20 مليون مستخدم في 2022.

هذا، واعتبر كثيرون أن سناب شات يصنع فروقات وطبقيات ومقارنات وشحناء وبغضاء وحسد وحقد وغيرة داخل المجتمع الواحد.

‏وأفادوا بأنه وبسببه ازدادت المشاكل وحالات الطلاق والخلاف بين الأقارب والأصدقاء والعائلة الواحدة.

كما انتقد آخرون المحتوى الذي ينشره المشاهير ووصفوه "بالهابط ويؤدي إلى الانحلال".

المفروض إننا نحذف السناب مو عشان يخلينا نقارن حياتنا بغيرنا زي ما يقول كثير هنا بالتاق، لكن نحذفه تأديباً لشركة سناب شات عشان يرجعونه زي اول بدون قنوات تأثر على دين المجتمع ولا تراعي ثقافة وعادات مجتمعنا وتأثيره السلبي على أطفالنا #حمله_لحذف_سناب_شات — فهد (@fhd28644263) February 11, 2022

تطبيق يتابعه الصغير والكبير والرجل والمرأة ، ولكنه يصنع فروقات وطبقيات ومقارنات وشحناء وبغضاء وحسد وحقد وغيرة داخل المجتمع الواحد .

هذه الطاقة السلبية تركت كثيراً من المشاكل والطلاق والخلاف بين الأقرباء والأصدقاء والعائلة الواحدة .

#حمله_لحذف_سناب_شات — تميم (@m_1385) February 11, 2022

من جهة أخرى دافع النشطاء على سناب شات وطالبوا بمراقبة المحتوى الذي يتم نشره.

#حمله_لحذف_سناب_شات ماله دخل السناب البعض م عرف يستخدمه فيه ايجابيات وسلبيات مثل اي برنامج الجوال بكبره خطر على المجتمع يعني نبيعه مثلاً ☹️ — ســلــفــر 🎼💕 (@salfr55) February 11, 2022

كما أكدت فئة أخرى أن سناب شات مصدر رزق البعض وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يريد متابعته.

جدير بالذكر أن تطبيق "سناب شات" تعرّض لعطل مفاجئ مما تسبب في وقف خدماته في السعودية.

وشكا مستخدمو التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

#حمله_لحذف_سناب_شات

احب السناب 🥲 ليه اللي احبه مايدوم 🤭🥲 — 💙💛 ثريا الزهراني 💙💛 (@threonh) February 13, 2022

ولم تعلن الشركة عن أسباب العطل فيما أكد مستخدمو البرنامج أنه يعمل في دول أخرى.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي