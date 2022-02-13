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تباين في الآراء.. حملة ضد "سناب شات" في السعودية ومطالبات بحجبه

مجتمع

تباين في الآراء.. حملة ضد
Gettyimages.ru
"سناب شات"
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شن نشطاء سعوديون حملة ضد "سناب شات" على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا وسم "#حمله_لحذف_سناب_شات" لحجب تطبيق "سناب شات" في المملكة بسبب استغلاله من قبل المشاهير.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن المشاهير يستغلون التطبيق لنشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

ويعد "سناب شات" أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمشاركة الرسائل المصورة، وهو أحد أهم وسائل الترويج لمختلف المنتجات، ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة في السعودية، فهي الدولة الأكثر استخداما لـ"سناب شات" ووفقا لتقرير "سناب شات" نفسه حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق في السعودية أكثر من 20 مليون مستخدم في 2022.

هذا، واعتبر كثيرون أن سناب شات يصنع فروقات وطبقيات ومقارنات وشحناء وبغضاء وحسد وحقد وغيرة داخل المجتمع الواحد.

‏وأفادوا بأنه وبسببه ازدادت المشاكل وحالات الطلاق والخلاف بين الأقارب والأصدقاء والعائلة الواحدة.

كما انتقد آخرون المحتوى الذي ينشره المشاهير ووصفوه "بالهابط ويؤدي إلى الانحلال".

من جهة أخرى دافع النشطاء على سناب شات وطالبوا بمراقبة المحتوى الذي يتم نشره.

كما أكدت فئة أخرى أن سناب شات مصدر رزق البعض وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يريد متابعته.

جدير بالذكر أن تطبيق "سناب شات" تعرّض لعطل مفاجئ مما تسبب في وقف خدماته في السعودية.

وشكا مستخدمو التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

ولم تعلن الشركة عن أسباب العطل فيما أكد مستخدمو البرنامج أنه يعمل في دول أخرى.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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