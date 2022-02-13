الكويت.. اختتام بطولة العثمان الأولى لـ"الكيرم"

أكد مدير متحف "بيت العثمان" أنور الرفاعي ضرورة تجسيد المنظومة التراثية والشعبية لكويت الماضي وإحياء الألعاب الشعبية القديمة.

جاء ذلك خلال فعاليات اختتام بطولة عبد الله عبد اللطيف العثمان الأولى للعبة "الكيرم" الشعبية القديمة الشبيهة بـ"البلياردو"، والتي نظمها متحف "بيت العثمان" في منطقة حولي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 330 لاعبا يمثلون 185 فريقا.

وقال: "البطولة نظمت خلال أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، وهي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، حيث شارك فيها أكثر من 330 لاعبا بمشاركة لجنة تحكيم من الهيئة العامة للرياضة"، مشيرا إلى أن "البطولة تخضع لقوانين وقواعد أعدت سلفا من قبل الهيئة وتم توزيعها على اللاعبين، لضمان تساوي الفرص بين المتسابقين".

وثمن الرفاعي مشاركة "بيت العثمان" ورعاية العديد من الشركات، منها شركة "زين" وجريدة "الراي"، وغيرهما من الشركات التي ساهمت في إقامة البطولة ورعايتها ماديا، وأن متحف "بيت العثمان" يعد أحد الصروح التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني والثقافي للكويت، بما يضمه بين طياته من مقتنيات كويتية أصيلة تجسد مراحل تطور مؤسسات البلاد في شتى المجالات.

وتوج الفريق الأول الفائز بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وحصل على مكافأة قيمتها ألفي دينار، بينما حصل الفريق الثاني على الميدالية الفضية ومكافأة ألف دينار، فيما حصل الفريق الثالث على الميدالية البرونزية ومكافأة 500 دينار، وذلك وسط أجواء حماسية نالت استحسان الجميع.

المصدر: "الراي" الكويتية