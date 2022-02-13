الجزائر تتوج ملكة جمال المحجبات لعام 2022 (صور+فيديو)

توجت الجزائرية ليديا عين بوزيد، ملكة جمال المحجبات لعام 2022 كما جرى التتويج خلال حفل شاركت فيه العديد من الفتيات اللواتي تسابقن من أجل الظفر باللقب.

وتقدمت ليديا عين بوزيد، المتوجة بلقب ملكة جمال محجبات الجزائر 2022 بالشكر لكل من وضع فيها الثقة.

ونشرت ليديا على حسابها في "إنستغرام" صورا وفيديو لحفل تتويجها، وقالت: "كان لي الشرف ان أعرف بنات مثلكم".

المصدر: "النهار"