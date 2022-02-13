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محام سوري يوضح الدول التي تعطي تسهيلات للحصول على جنسيتها

أخبار العالم العربي

محام سوري يوضح الدول التي تعطي تسهيلات للحصول على جنسيتها
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تحدث المحامي السوري غزوان قرنفل عن الدول التي تسهل إجراءات الحصول على جنسياتها خاصة مع تنامي أعداد المهاجريين في الفترة الأخيرة. 

 

قرنفل قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين":

هناك دول تسهل الحصول على جنسياتها مثل قبرص وتركيا وبلجيكا وبولندا ومالطا واليابان والبرازيل وبيرو ودول الكاريبي فيما يتعلق بتركيا بالنسبة للسوريين هناك ملف التجنيس الاستثنائي كما هو معلوم للجميع حيث بلغ   عدد المجنسين بشكل استثنائي بقرارا من الحكومة التركية حوالي 150 ألف شخص سوري حصلوا عللى الجنسية السورية". 

قرنفل أضاف "فيما يتعلق بالاستثمار ممكن لأي شخص يودع نصف مليون دولار في البنك لمدة 3 سنوات ممكن أيضا عن طريق الاستثمار في العقار بشراء عقار بملغ 250 ألف دولار ممكن أن يحصل على الجنسية التركية". 

المحامي السوري شدد على أن "الدول تتجه حاليا إلى استثمار الموارد المالية أو الموارد البشرية التي يملكها المهاجرون أو الراغبون في إنشاء أو افتتاح فرص عمل في بيئات أخرى غير بلدهم.

فالفائدة في هذه الحالة مزدوجة للمهاجر وللدول". 

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