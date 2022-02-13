الأردن يستورد نحو نصف مليون وردة جوري لـ"عيد الحب"

استورد تجار ببورصة الزهور في عمان 400-450 ألف وردة جوري في عيد الحب الذي يصادف 14 فبراير، فيما تم استيراد نحو 100 ألف زهرة من أنواع أخرى إضافة إلى الأزهار المنتجة محليا في الأردن.

وقال تجار زهور ومحال بيع هدايا لوكالة "عمون" إن "أسعار الورد في مثل هذه المناسبة "الفالانتاين" للعام الحالي 2022 تتراوح بين دينارين إلى 5 دنانير حسب نوعها ومصدر استيرادها وأي إضافات توضع معها يمكن شراؤها لإهدائها في هذا اليوم".

وأضافوا أنه "في الموسم الماضي تم استيراد 250-300 ألف زهرة، نظرا لتراجع المبيعات التي كانت أقل بكثير بحكم ما فرضته جائحة كورونا"، متوقعين أن تكون هذه السنة ضمن المعدلات السنوية الطبيعية، ومتأملين انتعاش السوق وأن يكون الإقبال جيدا.

وحسب ما هو دارج تتنوع هدايا "عيد الحب" بين الورود والعطور والساعات والشوكولاتة وغيرها.

المصدر: "عمون"