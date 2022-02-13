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مصر.. خطيبة الفنان محمد رشاد المقبلة تثير الجدل بعد تشبيهها بطليقته

مجتمع

مصر.. خطيبة الفنان محمد رشاد المقبلة تثير الجدل بعد تشبيهها بطليقته
instagram @ghadafathiii
غادة فتحي
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بعد تعليقات على صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، ردت غادة فتحي، حبيبة الفنان المصري محمد رشاد، على تشبيهها بالمذيعة مي حلمي، طليقة الفنان السابقة، ما أثار جدلا.

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وعلى مجموعة من الصور نشرتها غادة فتحي في "إنستغرام"، علق أحد الحسابات بالقول: "شبه مي حلمي"، لترد غادة قائلة: "أنا مش شبه حد..أنا غادة فتحي، مفيش وجه مقارنة أصلا".

مصر.. خطيبة الفنان محمد رشاد المقبلة تثير الجدل بعد تشبيهها بطليقته

كما أن غادة كانت قد ردت على تعليق سابق مشابه تحت إحدى صورها بالقول: "لا أنا مش شبه حد نهائي ..أنا غادة فتحي".

مصر.. خطيبة الفنان محمد رشاد المقبلة تثير الجدل بعد تشبيهها بطليقته

وتأتي هذه التعليقات بعد أن كشف عدد من جمهور ومحبي الفنان محمد رشاد، الستار عن حساب حبيبته غادة فتحي، التي يستعد للاحتفال بخطبته لها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي عضو باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وفق موقع "صدى البلد".

 وكان الفنان محمد رشاد قد أعلن في تصريحات لبرنامج "et  بالعربى" عن ارتباطه عاطفيا خلال هذه الفترة، واستعداده خلال الفترة المقبلة إلى إعلان موعد خطوبته، ولم يكشف أي تفاصيل تتعلق بهوية الفتاة التي سوف يرتبط بها.

المصدر: "صدى البلد"

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