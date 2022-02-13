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شعبية "عيد الحب"  تتراجع في روسيا أربع مرات خلال 15 عاما

مجتمع

شعبية
Sputnik
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جاء في دراسة أجرتها مؤسسة SuperJob، وشارك فيها 3000 شخص، أن شعبية "عيد الحب" أو ما يسمى بيوم القديس فالنتين، تراجعت في روسيا أربع مرات خلال الـ 15 عاما الأخيرة.

وأضافت الدراسة: "في هذا العام، سيحتفل 12 في المائة فقط من الروس بعيد الحب، وسيتجاهله 78 في المائة. ويحظى هذا العيد بالتأييد بين الروس الذين تقل أعمارهم عن 34 (16 في المائة) والنساء (14 في المائة مقابل 11 في المائة بين الرجال)".

وتبين من الدراسة، أن هذا العيد الذي جاء إلى روسيا في التسعينيات من القرن الماضي، أخذ يفقد بريقه خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وظلت شعبيته تتراجع باطراد. في عام 2007، احتفل كل ثاني روسي بهذا العيد.

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أما في عام 2009 – فقط 40 في المائة، وفي عام 2021 - 13 في المائة فقط.

ولكن مع ذلك، وفقا للدراسة، يعتزم واحد من كل ثلاثة رجال (33 بالمائة) تقديم الزهور للمرأة التي يحبها في عيد الحب.

المصدر: نوفوستي

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