ضجة وتفاعل بمواقع التواصل في السعودية بعد الإعلان عن البدء في صناعة السيارات الكهربائية

موجة تفاعل كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إثر إعلان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وسط تعليقات تعبر عن فرحتهم بهذا الإنجاز، في حين شكك البعض بصحة هذا الإعلان.

طبعا اتمنى بعد خمس سنوات اني راح املك اول سياره كهربائيه وطبعا انتظر الاعلان عن اول شركه سيارات كهربائيه في السعوديه وكمان اتمنى الشركات العالميه الي تختص ببيع السيارات زي تسلا الكهربائيه تجي والاهم توفير محطات لشحن السيارات https://t.co/x346rdpAhzpic.twitter.com/c5aOD10Znj — أ. عبدالله حاف 💕💕 (@Abdullahhaf4) February 13, 2022

الحمد لله بدأنا وبدايتنا لم تكن تقليدية .. بل من حيث لم يبدأ الآخرون ،.. بدايتنا كانت بصناعة السيارات الكهربائيه — E n g . S h a r a f A l s a i d i (@sharafms) February 12, 2022

شكل مصنع السيارات الكهربائية من مشروعات الفنكوش و بتلحق أخواتها من المشاريع الوهمية التطبيلية مثل مشروع ال 200 جيجا من الطاقة الشمسية و مشروع الطحالب و غيرها. — مراقب حر (@arabian_cyber) February 13, 2022

وكان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، قد أكد لقناة "الإخبارية" أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أن "القدرة الهائلة من ناحية الإمكانات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية من الممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا، ننطلق منها، والآن بدأنا الآن في صناعة السيارات كمدخل لأنها جاذبة للصناعات الأخرى، وبالذات صناعة السيارات الكهربائية".

وتابع: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألمومنيوم، الليثيوم وغيرها، سيكون لها مكان في العالم في الصناعة السعودية".

كما أشار الخريف إلى أن المملكة تصدر إلى 176 دولة، لافتا إلى أن المنتجات الأعلى تصديرا هي البتروكيماوية والغذائية.

وأضاف بهذا الشأن: "المنتجات السعودية لها تواجد وموثوقية في الأسواق العالمية، بينما من ضمن الدول التي تصدر المملكة لها هي مجموعة العشرين، فيما يأتي على رأس القائمة الصناعات البتروكيماوية في دول مختلفة مثل الصين والهند وأوروبا، وبعدها الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية".

فيديو | عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية: المملكة بدأت العمل في صناعة السيارات الكهربائية#برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/S7YyhP4Sc5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022

المصدر: "الإخبارية" السعودية + RT