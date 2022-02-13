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ضجة وتفاعل بمواقع التواصل في السعودية بعد الإعلان عن البدء في صناعة السيارات الكهربائية

مجتمع

ضجة وتفاعل بمواقع التواصل في السعودية بعد الإعلان عن البدء في صناعة السيارات الكهربائية
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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موجة تفاعل كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إثر إعلان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وسط تعليقات تعبر عن فرحتهم بهذا الإنجاز، في حين شكك البعض بصحة هذا الإعلان.

وكان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، قد أكد لقناة "الإخبارية" أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أن "القدرة الهائلة من ناحية الإمكانات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية من الممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا، ننطلق منها، والآن بدأنا الآن في صناعة السيارات كمدخل لأنها جاذبة للصناعات الأخرى، وبالذات صناعة السيارات الكهربائية".

وتابع: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألمومنيوم، الليثيوم وغيرها، سيكون لها مكان في العالم في الصناعة السعودية".

كما أشار الخريف إلى أن المملكة تصدر إلى 176 دولة، لافتا إلى أن المنتجات الأعلى تصديرا هي البتروكيماوية والغذائية.

وأضاف بهذا الشأن: "المنتجات السعودية لها تواجد وموثوقية في الأسواق العالمية، بينما من ضمن الدول التي تصدر المملكة لها هي مجموعة العشرين، فيما يأتي على رأس القائمة الصناعات البتروكيماوية في دول مختلفة مثل الصين والهند وأوروبا، وبعدها الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية".

المصدر: "الإخبارية" السعودية + RT

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