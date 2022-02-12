مصر.. التحقيق في تسمم 6 أطفال تناولوا غزل البنات
Globallookpress
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بدأت الشرطة المصرية التحقيق في تسمم 6 أطفال نتيجة تناولهم غزل البنات بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
وتلقت مباحث مركز شرطة الصف إشارة من المستشفى تفيد باستقبال 6 أطفال مصابين بحالة تسمم بغزل البنات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الأطفال تحت الملاحظة.
المصدر: "القاهرة 24"
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