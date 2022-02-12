وفاة فنان جزائري قدير متأثرا بفيروس كورونا (صورة)

توفي الممثل الجزائري القدير مصطفى برور، اليوم السبت عن عمر ناهز 87 سنة، بعد معاناة مع المرض.

وكشفت مصادر مقربة أن الفنان لم يستجب للعلاج ضد فيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته، ما أدى إلى وفاته.

ومصطفى برور، ممثل جزائري بدأ حياته الفنية عام 1948 على خشبة المسرح شارك في أكثر من 140 فيلما سينمائيا جزائريا و أكثر من 46 عملا تلفزيونيا وعشرات المسرحيات الإذاعية وكان تمثيله باللهجة الجيجلية وتميز في ذلك ( إحدى اللهجات الجزائرية يتحدث بها في ولاية جيجل).

ومن أعمال الراحل "شفيقة بعد اللقاء"، "جروح الحياة" وأكثر من 100 رواية إذاعية إضافة إلى عدة أعمال أخرى.

المصدر: "النهار"