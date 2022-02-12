فنان مصري: حالة الفنان أحمد حلاوة حرجة

طالب الفنان المصري محمد علي رزق، الدعاء للفنان أحمد حلاوة، مشيرا إلى أنه يمر بحالة صحية حرجة جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكتب محمد علي رزق في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه… ومحتاج دعواتكم…أرجوكم ادعوله… لا يرد القضاء إلا الدعاء.. ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة".

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنان أحمد حلاوة، حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب، من بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد.

وشارك الفنان أحمد حلاوة في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "الاختيار 2".

المصدر: صدى البلد