الاتحاد الأوروبي يحتفي بالمرأة الليبية "الخارقة" ابتهال الشامي

احتفى الاتحاد الأوروبي بإنجاز الباحثة الليبية، ابتهال الشامي، التي اكتشفت مادة تساهم في ضمان نظم سليمة وموثوقة للتغذية الكهربائية.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "الوسط" الليبية، أوضح الاتحاد الأوروبي في تقرير له أن "ابتهال جمعت مع زوجها المواد المحلية وطورت نموذجا أوليا مضادا للتآكل لتعزيز التربة استخدمته لأول مرة شركة كهربائية، قبل أن يصبح منتجا كامل المعالم يتهافت عليه الطّلب من العديد من الشركات المحلية"، لافتا إلى أن "شركات الكهرباء بحثت عن المواد الضرورية لضمان تأريض التربة، عندما توقفت الواردات بسبب جائحة كورونا، وهي تقنية حاسمة، في إنتاج الكهرباء".

وأشار التقرير إلى أن "الطلب على المادة التي اكتشفتها الباحثة الليبية استمر حتى بعد استئناف الواردات، مع انخفاض سعرها عن المنتجات الأخرى بنسبة 60%".

ووصف الاتحاد الأوروبي في تقريره ابتهال، بـ"المرأة الخارقة ومصدر الإلهام"، مشيرا إلى أنها "تستطيع التوفيق بين عملها كباحثة ومحاضرة ومشرفة في الجامعة ومهندسة كهربائية ورائدة أعمال".

من جانبها، قالت الباحثة ابتهال: "لا بد أن تتوفر للمستشفيات أو الفنادق أو الأبراج الكهربائية نظم سليمة وموثوقة للتغذية الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال التأريض، لكن مقاومة التربة عالية جدا، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق للحد من تلك المقاومة".

وأضافت عن نجاحها: "لا أدعي أن الأمر سهل لكنني أريد أن أكون مثالا تحتذي به ابنتي، وأن أجعلها تؤمن بأنها تستطيع أن تفعل أي شيء تريد حقا أن تفعله".

وأكملت: "لا أريد أن تعتقد ابنتي أن النساء لسن على قدم المساواة مع الرجال"، موضحة أن "المرأة مطالبة بأن تعمل أكثر لتبرهن على قدراتها، خاصة في الأوساط التي تشجع على بقاء المرأة في المنزل..من حسن حظي أن زوجي يمثل أكبر سند لي في كافة المشاريع التي أخوضها".

المصدر: "الوسط" الليبية