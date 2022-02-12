السلطات المغربية تدين أستاذا في مدرسة الملك فهد العليا بتهمتي الابتزاز الجنسي الرقمي والتحرش الجنسي

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة في المغرب، بإدانة أستاذ يعمل بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، بالسجن سنة و5 آلاف درهم غرامة بتهمة الابتزاز الجنسي الرقمي والتحرش الجنسي.

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وتعود القضية إلى شكوى كانت قدر رفعتها فتاة في 23 ديسمبر الماضي، اتهمت فيها الأستاذ بالتحرش الجنسي والتغرير باستعمال محتويات رقمية ذات حمولة إباحية.

وعلى خلفية هذه القضية، أمرت النيابة العامة بعاصمة البوغاز الشهر الماضي، بإيداع أستاذ للغة الإسبانية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة التابعة لجامعة عبد الملك السعدي رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تحرش سجلتها طالبة يدرسها الأستاذ نفسه، ليصدر حكم المحكمة بإدانته.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب شهد ضجة كبيرة إثر فضائح حول "ابتزاز" لطالبات جامعيات جنسيا مقابل العلامات، بما بات يعرف بقضية "الجنس مقابل النقط".

المصدر: "هسبريس"