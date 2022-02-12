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فيديو "طريف" للفنانة هيا الشعيبي وهي تركب الجمل

مجتمع

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ركوب الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لأحد الجمال في الصحراء، ونزولها عنه بطريقة "طريفة"، وسط ضحكاتها.

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وبين مقطع الفيديو الفنانة هيا الشعيبي تركب جملا، ليحاول بعد ذلك النزول إلى الأرض تدريجيا مع تمسك الفنانة بقوة به وهي تضحك، في حين قال موثق الفيديو للفنانة: "راح يرجع لورا مسكي"، لتوجه الأخيرة كلامها للجمل قائلة: "نزلني نزلني، نزلني خلاص"، وسط ضحكات متتالية.

المصدر: RT

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