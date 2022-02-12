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الأميرة السعودية ريما بنت بندر تظهر "برفقة النمر العربي" (صور)

مجتمع

الأميرة السعودية ريما بنت بندر تظهر
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وهي برفقة نمر "ثلاثي الأبعاد"، من داخل منزلها.

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأميرة ريما تظهر بجانب نمر عربي "ثلاثي الأبعاد"، من داخل منزلها.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة "كاتموسفير"، بالتزامن مع "يوم النمر العربي"، حيث وقع هاتين المذكرتين، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والأميرة ريما بنت بندر.

المصدر: RT

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