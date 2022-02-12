"خادشة للحياء".. ضجة كبيرة وانقسام في المغرب بسبب أغلفة بسكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير، جراء مهاجمة شركة بسكويت "ميرندينا"، على خلفية عبارات على أغلفة جديدة أصدرتها لمنتجاتها، اعتبرها العديد "خادشة للحياء".

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وفي التفاصيل، أصدرت شركة "ميرندينا" التابعة لشركة "بيمو" أغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية العامية، منها "كنبغيك" (تعني أحبك)، و "توحشتك" (تعني اشتقت إليك)، ما اعتبره البعض غير "أخلاقي" و"خادش للحياء"، فيما دافع البعض الآخر عن الشركة واعتبر حملة المهاجمة "تخلفا".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأغلفة، مع "هاشتاغ": #حملة_مقاطعة_ميرندينا".

بسم الله يا شباب المغرب المسلم

للي ما مربيش نعاودو ليه التربية#حملة_مقاطعة_ميرنديناpic.twitter.com/geT1M0fVlL — معاذ سعود (@JawharAddin) February 7, 2022

نوحدو هاد الهشتاغ على هاد المخدر وتلاعب بالأطفال والمراهقين...#مقاطعة_ميرانديناpic.twitter.com/hEuvl2pYA0 — ( الحـريزي حميد) Al-Harizi hamid (@elharizihamid) February 8, 2022

في حين اعتبر البعض أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ"وعي زائف".

المصدر: RT