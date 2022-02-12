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"خادشة للحياء".. ضجة كبيرة وانقسام في المغرب بسبب أغلفة بسكويت

مجتمع

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير، جراء مهاجمة شركة بسكويت "ميرندينا"، على خلفية عبارات على أغلفة جديدة أصدرتها لمنتجاتها، اعتبرها العديد "خادشة للحياء".

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وفي التفاصيل، أصدرت شركة "ميرندينا" التابعة لشركة "بيمو" أغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية العامية، منها "كنبغيك" (تعني أحبك)، و "توحشتك" (تعني اشتقت إليك)، ما اعتبره البعض غير "أخلاقي" و"خادش للحياء"، فيما دافع البعض الآخر عن الشركة واعتبر حملة المهاجمة "تخلفا".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأغلفة، مع "هاشتاغ":  #حملة_مقاطعة_ميرندينا".

في حين اعتبر البعض أن الحملة ضد الشركة نتيجة لـ"وعي زائف".

المصدر: RT

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