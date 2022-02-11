المغرب.. تطورات جديدة في قضية مقتل الشاب أمين

شهدت قضية مقتل الشاب أمين في مدينة أغادير المغربية تطورا جديدا بتوجيه تهمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة، إلى اثنين من خمسة تم توقيفهم على ذمة القضية قبل أيام.

ونقل موقع "اليوم 24" عن مصادر مطلعة، أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف بأكادير تابعت شخصين اثنين من الموقوفين في حالة اعتقال، على ذمة قضية حادث السير الغامض، بتهمة القتل العمد وتغيير معالم الجريمة.

وفي القضية التي حازت اهتماما كبيرا، وانتشرت عبر الشبكات الاجتماعية، قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة، ملاحقة الأشخاص آخرين بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد، وإحالة الأشخاص الثلاثة الباقين إلى النيابة العامة بابتدائية أغادير، للمتابعة بجنح لها علاقة بالملف.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير، فتحت يوم الثلاثاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة في محكمة الاستئناف، "لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه".

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ توقيف وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي القتيل تحت تدبير الحراسة النظرية.

المصدر: "اليوم 24"