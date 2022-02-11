سنوب دوغ يواجه دعوى قضائية بتهمة "الاغتصاب"

يواجه مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ دعوى قضائية أقامتها سيدة في لوس أنجلوس تتهمه فيها باغتصابها عام 2013 على هامش إحدى جلسات تمارين الأداء.

وعلق المغني الأمريكي على هذا الأمر قائلا عبر تدوينة على "إنستغرام" إن "موسم الباحثات عن الذهب قد بدأ"، وتوجه لجمهوره بالقول "إحذروا"، من دون أن يذكر بشكل واضح الدعوى لكنه أرفق رسالته برموز تعبيرية تمثل شرطيا وقاضيا وحقيبة نقود.

وقدمت امرأة في لوس أنجلوس دعوى ضد مغني الراب سنوب دوغ تتهمه فيها باغتصابها عام 2013 على هامش إحدى جلسات تمارين الأداء.

ووضعت الدعوى الأربعاء أمام محكمة مدنية فيدرالية وتستهدف أيضا دون "ماجيك" خوان واسمه الحقيقي دونالد كامبل، الذي يوصف بأنه "المرشد الروحي" لسنوب دوغ.

ولفتت المدعية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أنها كانت راقصة في تلك المرحلة، وبعد إمضاء أمسية في استوديو سنوب دوغ في مايو 2013، عرض كامبل أن يوصلها إلى منزلها لكنه اصطحبها إلى بيته حيث غفت لأنها كانت "منهكة"، بحسب تعبيرها.

واتهمت المدعية كامبل بالاعتداء الجنسي عليها صباح اليوم التالي، قبل أن يصحبها مجددا إلى استوديو سنوب دوغ لإجراء تمارين خلال ساعات متأخرة من اليوم.

ولفتت إلى أنها قبلت بالعودة إلى الإستوديو آملة بتحقيق "تقدم"ً في حياتها المهنية، وعندما وصلت إلى الاستوديو، شعرت بوعكة صحية وتوجهت إلى المرحاض.

وروت في دعواها أن سنوب دوغ استغل وضعها وفتح باب المراحيض وأجبرها على ممارسة الجنس الفموي، مشيرة إلى أنه تركها في حالة من "الذعر والصدمة"، وطلبت الشابة تعويضات بمبلغ غير محدد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية