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مصر.. إلهام شاهين تنتقد جورجينا وكريستيانو رونالدو

مجتمع

مصر.. إلهام شاهين تنتقد جورجينا وكريستيانو رونالدو
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علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على العلاقة التي تجمع كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، والمبالغة في الهدايا المتداولة بينهما.

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وقالت الفنانة إلهام شاهين عبر فضائية النهار، إن "الحب حرية شخصية وهو شيء خاص بالأفراد، ولكن الأمر يختلف حينما يباح أمام العلن، وبشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا".

وأضافت: "أنا مش بحب الشو، وبحس إن ده شيء كداب ومنظرة، ومشاعرهم غير حقيقية، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب".

وتابعت أنها ستحتفل بعيد الحب مع ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، مشيرة إلى أن شخصيتها قوية وعنيدة وتريد أن تصنع نجاحها بنفسها، وتختار ما يحلو لها.

وتحدثت شاهين عن أغلى هدية تلقتها في عيد الحب، قائلة: "كان بوكيه ورد أحمر، وكان كبير وأبهرني، وصاحب البوكيه كان جميل جدا".

وتابعت: "مررت بتجربة وقصة صعبة، وانتهت قبل عيد الحب بيوم، وبالتالي أنا احتفل بعيد الحب، بعيد ميلاد جرحي أنا".

المصدر: القاهرة 24

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