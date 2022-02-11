داعية مصري يهاجم منى الشاذلي بسبب أبو جبل

هاجم الداعية المصري مبروك عطية، الإعلامية منى الشاذلي بسبب السؤال الذي وجهته لمحمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك حول حالته الاجتماعية وسؤال جميع الفتيات عنه.

إقرأ المزيد

وقال مبروك عطية، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا الأسلوب لا يصح لأنه تعميم، مضيفا: "دا معناه إنه في 60 مليون بنت في مصر مهافيف وبيسألوا عن الحالة الاجتماعية لأبو جبل وهذا غير صحيح".

وتابع مبروك عطية: "لو كان السؤال مهم أوي يا ست منى وأنتي خريجة جامعة أمريكية، كنتي قولي بعض البنات تسأل على حالتك الاجتماعية، مضيفًا: في بنات كتير لا تعرف الحارس محمد الشناوي ولا يعرفوا حتى مو صلاح وهذا ليس عيب فيهم عادي".

وأضاف مبروك عطية، قائلا: "يا منى ربنا قال مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ربنا هيسألك عنها، وهل عملتي سيرش إن كل البنت بتسأل هذا السؤال؟، مؤكدًا: هذه مؤاخذة محترمة لمذيعة محترمة حتى لا تتكرر هذا السؤال".

وتابع مبروك عطية: كل البنات يا منى عايزة تتزوج أبو جبل، هل كل البنات نفسها في أبو جبل؟، في طرق كتير لمعرفة الحالة الاجتماعية لأبو جبل، وأقول الله يسامحك عليها ويغفر لك.

وخلال ظهوره في حوار تليفزيوني، تلقى أبو جبل سؤالا من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلقا، ليرد حارس الزمالك على السؤال قائلا: يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا.

المصدر: القاهرة 24