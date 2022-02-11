فنانة مصرية تتحدث عن علاقتها مع شاب في أمريكا وتتسبب في جدل واسع

أثارت الفنانة المصرية عايدة رياض، الجدل في مصر بعدما تحدثت عن علاقة عاطفية تجمعها بشاب مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل علاقتها العاطفية مؤخرا، موضحة خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنها تتحدث مع شخص مصري يعيش فى الولايات المتحدة، معقبة: "لسه ماتقدمليش رسميا وبنتكلم شات وفون فقط".

وأكدت عايدة رياض، أنها لم تره حتى الآن، ولكنهما يتحدثان كثيرا، مشيرة إلى أن أجمل سنين عمرها ضاعت بسبب الزواج.

وأضافت عايدة رياض في حوار لها، أنه بعد زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد قام بمنعها من التمثيل، قائلة: "عدم إنجابي للأبناء ساهم في زيادة معدل الملل بالنسبة لي في فترة ابتعادي عن التمثيل".

المصدر: صدى البلد