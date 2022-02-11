شاهد.. مفاجأة حول شبيه الفنانة منى زكي المثير للجدل في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdb0
أثارت صور لموديل يشبه الفنانة المصرية منى زكي جدلا واسعا في مصر، بعد تداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوسائل الإعلام المصري فشبيه منى زكي الذي تم تداول صورته على نطاق واسع هو موديل عارض أزياء انتشرت فيديوهاته بشكل مكثف على مواقع التواصل، وهو في الحقيقة لا يشبه الفنانة ولكنه تم استخدام برنامج "التزييف العميق" بتركيب وجه الفنانة على وجهه.
المصدر: الوطن
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.