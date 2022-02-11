شاهد.. مفاجأة حول شبيه الفنانة منى زكي المثير للجدل في مصر

أثارت صور لموديل يشبه الفنانة المصرية منى زكي جدلا واسعا في مصر، بعد تداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصري فشبيه منى زكي الذي تم تداول صورته على نطاق واسع هو موديل عارض أزياء انتشرت فيديوهاته بشكل مكثف على مواقع التواصل، وهو في الحقيقة لا يشبه الفنانة ولكنه تم استخدام برنامج "التزييف العميق" بتركيب وجه الفنانة على وجهه.

المصدر: الوطن