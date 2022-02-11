مصر.. منظم حفلات يكشف مفاجأة حول عودة شيرين وحسام حبيب

كشف منظم الحفلات يوسف دندش عن مفاجأة حول عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب بعد انفصالهما.

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وأكد دندش عودة شيرين وحسام حبيب رغم نفي الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخبار المتداولة عن عودتها للمطرب حسام حبيب، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال يوسف دندش إنه تأكد من استئناف العلاقة الزوجية بينهما، لافتا إلى أنه اتصل على هاتف شيرين عبد الوهاب ورد حسام حبيب عليه، موضحا أنه هذا لا يعني أنه أصبح مدير أعمالها إنما زوجها ويشرف على أعمالها.

وأشار يوسف دندش إلى أنه تحدث في البداية مع حسام حبيب ثم استكملت شيرين عبدالوهاب معه الحوار.

وأكد يوسف دندش: "اليوم كلمتني شيرين وعزمتني وأنا لبيت الدعوة وشيرين وحسام أصدقائي وعلى مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي بحترمهم وبقدرهم"، لافتا إلى أن الزيارة كانت للتنسيق بخصوص بعض الحفلات القادمة.

وهنأ يوسف دندش شيرين وحسام حبيب على عودتهما لنشاطهما الفني القادم، لافتا إلى أنهما استقبلاه في منزلهما برقي واحترام متبادل وسيعيشان حالة من النشاط الفني وعدد من الحفلات القادمة مؤكدا أنهما نشيطان ومتفائلان بالأيام القادمة، مشيرا إلى أن حسام حبيب لديه ألبوم يسجله حاليا.

المصدر: ET بالعربي